Власти Ростова выставили на торги участок под ресторан на левобережье

Власти Ростова-на-Дону решили сдать в аренду участок земли на территории левобережья. Оповещение об этом опубликовано на сайте городской администрации.
Речь идет площадке примерно в 3,1 кв. метров. Это участок 8 на улице Левобережной. На указанном пространстве можно построить объект общественного питания.
Начальная ежегодная цена аренды — 5,7 млн рублей без учета НДС.
Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 16 часов 10 января 2025 года. Через несколько дней после этого, 15 января, пройдут торги.