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Власти Ростова выставили на торги участок под ресторан на левобережье

Участок на улице Левобережной в Ростове собираются отдать в аренду.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону решили сдать в аренду участок земли на территории левобережья. Оповещение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет площадке примерно в 3,1 кв. метров. Это участок 8 на улице Левобережной. На указанном пространстве можно построить объект общественного питания.

Начальная ежегодная цена аренды — 5,7 млн рублей без учета НДС.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 16 часов 10 января 2025 года. Через несколько дней после этого, 15 января, пройдут торги.