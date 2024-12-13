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Более тысячи километров дорог вошли в «Транспортный каркас Иркутской области»

Перечень утвердил губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В программу «Транспортный каркас Иркутской области» вошло около 1200 участков местных автодорог. Их суммарная протяженность составляет 1071 километр. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Включение участка дороги в эту программу означает, что он будет отремонтирован за счет областного бюджета.

Как сообщили в областном правительстве, участниками программы являются 44 населённых пункта: райцентры или города и посёлки с населением более 6 тыс человек.

— Программа «Транспортный каркас Иркутской области» — это возможность для муниципальных образований привести в нормативное состояние основные магистрали. Она работает уже два года и показывает положительный результат, — отметил Игорь Кобзев.

В этом году благодаря такой программе смогли привести в нормативное состояние 72 километра местных дорог. Изначально запланированное финансирование в течение года было увеличено и составило 2,9 млрд рублей.

В следующем году среди участников проекта окажется село Смоленщина, поскольку население там перевалило за 6 тысяч человек. Администрация поселения уже подготовила список участков улиц, нуждающихся в ремонте, их общая протяженность составляет более 5,5 км.