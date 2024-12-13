КГК сказал, что в Гомеле магазин продавал завтрашний хлеб

В Гомеле наказали магазин, торговавший завтрашним хлебом, рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Нарушение было выявлено во время мониторинга торговых организаций в областном центре. Так, в одном из сетевых магазинов Гомеля в ассортименте был хлеб собственного производства, однако маркировали его датой производства следующего дня.
Кроме того, в некоторых гомельских магазинах в наличии не было обязательных товаров, отсутствовали контрольные весы для покупателей, продавались товары без ценников. Еще госконтролеры в некоторых объектах сняли с реализации просроченную продукцию.
За продажу «завтрашнего» хлеба, а также другие нарушения в отношении виновных лиц начали административные процессы. Торговым объектам даны рекомендации оперативно принять меры по устранению недостатков. Но также местные власти проинформированы о нарушениях для принятия мер реагирования.
Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.
А еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.