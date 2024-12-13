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КГК сказал, что в Гомеле магазин продавал завтрашний хлеб

Госконтроль наказал магазин в Гомеле, «продававший» завтрашний хлеб.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле наказали магазин, торговавший завтрашним хлебом, рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Нарушение было выявлено во время мониторинга торговых организаций в областном центре. Так, в одном из сетевых магазинов Гомеля в ассортименте был хлеб собственного производства, однако маркировали его датой производства следующего дня.

Кроме того, в некоторых гомельских магазинах в наличии не было обязательных товаров, отсутствовали контрольные весы для покупателей, продавались товары без ценников. Еще госконтролеры в некоторых объектах сняли с реализации просроченную продукцию.

За продажу «завтрашнего» хлеба, а также другие нарушения в отношении виновных лиц начали административные процессы. Торговым объектам даны рекомендации оперативно принять меры по устранению недостатков. Но также местные власти проинформированы о нарушениях для принятия мер реагирования.

Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.

А еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.