Губернатору пожаловались на плохую связь в регионе

«Я 12 лет занимался в отрасли связи и интернета и обратил внимание сразу же, как приехал, что у нас есть проблемы со связью», — ответил Беспрозванных. «Сегодня мы специально также готовим программу, для того чтобы участвовать в том числе в федеральных мерах поддержки по, во-первых, улучшению качества связи и интернета. Уже по ряду населенных пунктов мы впервые в этом году, если мне память не изменяет, по 13 населенным пунктам улучшение качества связи провели», — добавил он.