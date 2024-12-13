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Элтон Джон отказывается от песни, если не может написать мелодию за час

Британский исполнитель Элтон Джон признался, что отказывается от трека, если не может написать мелодию к нему за час. Обычно артист просто смотрит на стихи своего партнера по творчеству Берни Топина и мотив рождается сам.

Источник: Звук

Британский исполнитель Элтон Джон признался, что отказывается от трека, если не может написать мелодию к нему за час. Обычно артист просто смотрит на стихи своего партнера по творчеству Берни Топина и мотив рождается сам.

«Я знаю, люди думают: “О, Боже, он не так уж много работает”. Но на самом деле это не требует усилий», — поделился Джон с Time. Топин добавил, что музыку к хиту Your Song (1970) его товарищ написал за 30 минут. «Между нами есть телепатия. Кажется, он знает, чего я хочу, а я знаю, чего хочет он. Это действительно необычно и очень жутко», — рассказал поэт.

В 2024 году Time назвал Элтона «Иконой года».

Ранее музыкант рассказал, что проблемы с глазами мешают ему заниматься музыкой. Позже он уточнил, что полностью лишился зрения из-за инфекции.