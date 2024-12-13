Этой ночью казанцы смогут наблюдать на небе сближение Юпитера и Луны

В ночь с 13 на 14 декабря жители Казани смогут увидеть на небе сближение Юпитера и Луны. Астрономическое явление также совпадает с пиком активности метеорного потока (звездопада) Геминиды. Такая конфигурация небесных тел представляет собой геометрический эффект — в реальности расстояние между ними очень большое.
По словам научного руководителя Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрия Нефедьева, сближение Юпитера и Луны произойдет 13 декабря примерно в 21:40. В последний раз подобное наблюдали 14 марта этого года.
«Яркая звезда рядом с Луной — это будет Юпитер. Если использовать оптическую трубу или небольшой телескоп, мы сможем увидеть полосы на Юпитере, или даже красное пятно, происхождение которого до сих пор не имеет своего объяснения», — отметил астроном.
Еще одно интересное явление — звездопад (метеорный поток) Геминиды — будет происходить в то же время. Юрий Нефедьев отметил, что для наблюдений лучше всего выбрать место без городской засветки и с открытым горизонтом.
«Звездопад лучше наблюдать после полуночи, потому что в это время наибольшее количество частиц будет влетать в нашу атмосферу. Чтобы не пропустить падающую звезду, оптическими приборами лучше не пользоваться, так как частицы влетают в атмосферу Земли в разных точках небесной сферы», — приводит слова ученого пресс-служба КФУ.