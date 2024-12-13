Этой ночью казанцы смогут наблюдать на небе сближение Юпитера и Луны

«Звездопад лучше наблюдать после полуночи, потому что в это время наибольшее количество частиц будет влетать в нашу атмосферу. Чтобы не пропустить падающую звезду, оптическими приборами лучше не пользоваться, так как частицы влетают в атмосферу Земли в разных точках небесной сферы», — приводит слова ученого пресс-служба КФУ.