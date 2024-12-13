Беременным студенткам из Петербурга могут начать выплачивать по 100 тысяч рублей

Напомним, власти города на Неве регулярно продолжают оказывать поддержку не только будущим матерям, но и уже существующим семьям, особенно многодетным. К слову, последних насчитывается 56 тысяч. Только в текущем году они получили свыше 11 миллиардов рублей социальных выплат. Ожидается, что до конца декабря им выдадут еще 1436 жилищных свидетельств, что заметно улучшит их условия.