Беременным студенткам из Петербурга могут начать выплачивать по 100 тысяч рублей

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что беременным студенткам из Петербурга могут назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Проект постановления новой поддержки будущих матерей опубликовали на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.
— Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения, — говорится в документе.
Инициатива предполагает внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга. Если ее одобрят, то она вступит в силу уже 1 января 2025 года. А пока контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Наталью Чечину.
Напомним, власти города на Неве регулярно продолжают оказывать поддержку не только будущим матерям, но и уже существующим семьям, особенно многодетным. К слову, последних насчитывается 56 тысяч. Только в текущем году они получили свыше 11 миллиардов рублей социальных выплат. Ожидается, что до конца декабря им выдадут еще 1436 жилищных свидетельств, что заметно улучшит их условия.