Лукашенко продлил безвиз в Беларусь для граждан 38 стран Европы на 2025 год

Президентом Беларуси Александром Лукашенко продлен безвизовый въезд для граждан европейских стран в республику до конца 2025 года, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Указ о продлении безвизового режима в Беларусь главой государства подписан с учетом популярности белорусского безвиза среди иностранцев. Безвизовый въезд продлевается для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.
В ГПК обратили внимание, что с 2022-го, с начала действия безвиза, Беларусь посетили свыше 1 миллиона граждан стран Европы. Наиболее популярен белорусский безвиз у туристов из европейских стран-соседок: Литвы, Латвии, Польши, но также приезжает много граждан Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании.
Здесь мы подробно писали о том, что менялось в безвизовом режиме в Беларусь в 2024 году: условия, для каких стран действует, сколько длится, сколько раз можно въехать.
Накануне МИД сказал, что Беларусь ожидает от нового правительства Литвы.