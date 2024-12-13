«Требуем достойных зарплат!»: учителя вышли на протест перед парламентом Молдовы

Протест организовала Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы. Митингующие потребовали от властей налаживания конструктивного диалога для повышения оплаты труда педагогов.
Учителя держали в руках плакаты «Учителя — не волонтеры!»,️ «Требуем достойную жизнь!» «Требуем достойных зарплат!», «С такими зарплатами погибнут детсады и школы».
«Мы вынуждены выйти на улицу, потому что обещанный диалог с властью — лишь имитация. Наша главная задача — довести среднюю зарплату в образовании до размера средней зарплаты по экономике. Но сейчас, наоборот, у нас еще большая разница между этими показателями, и это нас не просто беспокоит, а возмущает», — заявили участники митинга.
Педагоги также заявили, что могут выйти на забастовку.
«Мы не потерпим унижения, власть должна уяснить, что сегодня мы пикетируем, а завтра бастуем», — заявила одна из участниц протеста.
Профсоюзы потребовали установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату в экономике в размере 6000 леев (сейчас 5000 леев, или 261 евро), чтобы этот уровень использовался при планировании расходов госбюджета на следующий год. Другое требование касалось повышения на 35% нормативных значений, используемых для расчета заработной платы работникам сферы культуры, образования, общественного порядка, госслужащим и другим профессиональным категориям. Протестующие также потребовали выделить 50 миллионов леев на обеспечение доступа застрахованных лиц к санаторно-курортным процедурам. По словам участников акции, эта мера необходима, так как доступ к этим услугам значительно сократился в последние годы.
В ходе акции представители профсоюзов были приглашены на дискуссии председателем парламента Игорем Гросу. Однако до завершения акции никаких конкретных результатов переговоров озвучено не было. Протестующие заявили, что если не будут приняты благоприятные меры, они вернутся к протесту 19 декабря 2024 года.
Акция протеста была анонсирована профсоюзами заранее. Поводом послужило нежелание властей удовлетворить требования педагогов и повысить им зарплату на 35%. Министр просвещения Дан Перчун ранее в телеэфире заявил, что эти требования «очевидно нереалистичны».
«Это значит, что за две недели мы должны найти свыше трех миллиардов леев откуда-то, включить их в бюджет. Три миллиарда леев — это три бюджета на ремонт дорог. Этого не будет за такое короткое время», — сказал министр.
В среду, 11 декабря, после заседания кабмина он заявил, что зарплата учителей может быть проиндексирована на 12−15%, исходя из дидактической степени. Перчун уточнил, что после встречи в Министерстве финансов, в ходе которой будет принято соответствующее решение, подробности власти объявят позже.
Предыдущее повышение размера оплаты труда педагогов прошло в январе 2024 года, тогда оно составило 15%, хотя профсоюзы требовали 20%.
По данным Нацбюро статистики, средняя заработная плата в третьем квартале 2024 года достигла в Молдове 14 116,8 лея (737 евро), увеличившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.