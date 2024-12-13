«Требуем достойных зарплат!»: учителя вышли на протест перед парламентом Молдовы

Профсоюзы потребовали установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату в экономике в размере 6000 леев (сейчас 5000 леев, или 261 евро), чтобы этот уровень использовался при планировании расходов госбюджета на следующий год. Другое требование касалось повышения на 35% нормативных значений, используемых для расчета заработной платы работникам сферы культуры, образования, общественного порядка, госслужащим и другим профессиональным категориям. Протестующие также потребовали выделить 50 миллионов леев на обеспечение доступа застрахованных лиц к санаторно-курортным процедурам. По словам участников акции, эта мера необходима, так как доступ к этим услугам значительно сократился в последние годы.