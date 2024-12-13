Создано импортозамещающее оборудование для пучка синхротронна СКИФ

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали импортозамещающее оборудование для формирования пучка синхротронного излучения создали для «Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ)», строящегося под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе установки.
«Специалисты Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) впервые в России разработали и произвели несколько типов рентгеновских щелей, способных формировать пучок синхротронного излучения (СИ) необходимой апертуры в условиях глубокого вакуума и высоких радиационных нагрузок», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что ранее такое оборудование производилось только за рубежом и стоило в три — четыре раза дороже. Индивидуальные конструкции щелей изготовлены для четырех экспериментальных станций первой очереди и всех фронтендов — комплексов оборудования вывода пучка синхротронного излучения из накопительного кольца на станции.
«До сих пор подобное оборудование производилось только в Германии, Англии и Дании. Мы разработали собственную технологию производства рентгеновских щелей, теперь российские исследователи смогут получать оборудование существенно дешевле и быстрее», — цитирует пресс-служба директора института, разработавшего оборудование, Петра Завьялова.
О принципах работы оборудования.
Каждая щель представляет собой четыре широких «ножа» из термоустойчивых металлов, которые «отрезают» излишки излучения по горизонтали и по вертикали, формируя пучок необходимого размера. Щели оснащены автоматизированными приводами, которые позволяют управлять конструкцией в сверхвысоком вакууме. Для того, чтобы щели не расплавились под воздействием интенсивного излучения и высоких температур, разработана охлаждающая система: внутри каждого «ножа» проходит встроенный канал подачи воды. В течение всего эксперимента вода циркулирует внутри конструкции, охлаждая элементы.
«Плотность мощности пучка синхротронного излучения настолько большая, что при нормальном падении на поверхность происходит локальный перегрев, который приводит к плавлению материала, из которого изготовлен “нож”. Чтобы уменьшить плотность мощности излучения, нож располагается так, что пучок падает на него под углом буквально в несколько градусов», — рассказывает Завьялов.
О "СКИФ"
ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики установки позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.