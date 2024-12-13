Создано импортозамещающее оборудование для пучка синхротронна СКИФ

Каждая щель представляет собой четыре широких «ножа» из термоустойчивых металлов, которые «отрезают» излишки излучения по горизонтали и по вертикали, формируя пучок необходимого размера. Щели оснащены автоматизированными приводами, которые позволяют управлять конструкцией в сверхвысоком вакууме. Для того, чтобы щели не расплавились под воздействием интенсивного излучения и высоких температур, разработана охлаждающая система: внутри каждого «ножа» проходит встроенный канал подачи воды. В течение всего эксперимента вода циркулирует внутри конструкции, охлаждая элементы.