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В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок

Отметим, что за качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки.

Источник: Getty Images via Unsplah+

Популярными местами притяжения жителей и гостей города зимой остаются катки, лыжные трассы, а также парки, скверы и другие общественные пространства.

В этом сезоне в Самаре для массового катания оборудуют 116 ледовых площадок общей площадью почти 132 тысяч кв.м.

Катки примут любителей активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах.

В настоящее время работа по заливке катков стартовала, и при благоприятных погодных условиях завершится к началу Нового года.

туризм и отдых