Низкопольные двухсторонние трамваи «Поларис» поставят в Петербург

Натурный образец «Полариса» еще не был представлен общественности, однако его технические характеристики были анонсированы в июле на выставке «Иннопром». Трамвай будет оснащен десятью дверями, по пять с каждой стороны, и сможет вместить 288 пассажиров, включая 50 посадочных мест.