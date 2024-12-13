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Низкопольные двухсторонние трамваи «Поларис» поставят в Петербург

Усть-Катавский вагоностроительный завод стал победителем конкурса в Петербурге на поставку четырех низкопольных двусторонних трамваев модели «Поларис», сообщил генеральный директор завода Роман Новиков.

Первые два трамвая будут доставлены в декабре, остальные — в январе.

Натурный образец «Полариса» еще не был представлен общественности, однако его технические характеристики были анонсированы в июле на выставке «Иннопром». Трамвай будет оснащен десятью дверями, по пять с каждой стороны, и сможет вместить 288 пассажиров, включая 50 посадочных мест.

Победившая заявка на выполнение контракта составила 711,4 миллиона рублей, что эквивалентно 177,9 миллиона за каждый трамвай. Конкурс был объявлен еще в июне, но дважды переносился из-за отсутствия заявок и несоответствий в документации.

Ранее мы сообщили о том, что коллекционный жетон к 300-летию монетного двора поступил в продажу в метро Петербурга.