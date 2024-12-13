Вооруженные Силы России нанесли массированный удар в ответ на атаку Таганрога

Напомним, 11 декабря 2024 года в сторону Таганрога было выпущено шесть ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ. По данным Минобороны России, значительных разрушений после случившегося не было. Осколками оказались посечены два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.