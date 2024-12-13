Вооруженные Силы России нанесли массированный удар в ответ на атаку Таганрога

После ракетной атаки по Таганрогу Вооруженные Силы России нанесли ответный массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Информация об этом 13 декабря поступила от Министерства обороны России, передает KP.RU.
Уточняется, что объекты ТЭК, по которым наносились удары, обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
Также подчеркивается, что Вооруженные Силы России успешно выполнили все поставленные задачи. Цель оказалась достигнута, объекты поражены.
Ранее в Кремле предупредили об ответе после атаки по Таганрогу.
Напомним, 11 декабря 2024 года в сторону Таганрога было выпущено шесть ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ. По данным Минобороны России, значительных разрушений после случившегося не было. Осколками оказались посечены два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.