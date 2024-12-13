В МФТИ и Сбере научили собакоробота преодолевать большие препятствия

«Робот заранее анализирует тип преграды, планирует свои действия и точно рассчитывает траекторию движения, что минимизирует число возможных ошибок. Обучение проходило на виртуальном полигоне, где цифровой двойник робособаки преодолевал различные препятствия. После успешного обучения алгоритм “перенесли” на реального робота, который теперь обрабатывает данные с камер, датчиков и моторов в реальном времени», — отметили в пресс-службе.