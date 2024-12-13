В МФТИ и Сбере научили собакоробота преодолевать большие препятствия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и Центра робототехники Сбера создали метод управления четвероногим роботом-собакой, позволяющий роботу преодолевать препятствия крупнее его самого. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Робот заранее анализирует тип преграды, планирует свои действия и точно рассчитывает траекторию движения, что минимизирует число возможных ошибок. Обучение проходило на виртуальном полигоне, где цифровой двойник робособаки преодолевал различные препятствия. После успешного обучения алгоритм “перенесли” на реального робота, который теперь обрабатывает данные с камер, датчиков и моторов в реальном времени», — отметили в пресс-службе.
Управляемая по новому методу «робособака» была показана на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), проходящей в эти дни в Москве.
«Паркур для роботов требует применения новых технологий, таких как глубокое обучение, компьютерное зрение, планирование движения и системы управления. Полученные нами заделы могут иметь широкое применение: от поисково-спасательных операций до автономной работы в опасных или труднодоступных условиях», — рассказал директор Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.