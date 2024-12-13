Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — сказал Котяков.