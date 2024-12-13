«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — сказал Котяков.
Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, так как в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.