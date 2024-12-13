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Волгоградцы пожаловались на невозможность оформить больничный

На стороне сервиса технические проблемы.

Жители Волгоградской области столкнулись с проблемой доступа к своим электронным больничным листам на портале «Госуслуги».

Сбой, как оказалось, затронул не только регион, но и всю страну.

По информации Волгоградского отделения Фонда социального страхования, на платформе проводятся технические работы, направленные на улучшение ее функциональности.

При этом обработка документов продолжается в штатном режиме.

Как только сбои будут устранены, данные о больничных листах станут вновь доступны для пользователей, заверили в ведомстве.

медицина