Волгоградцы пожаловались на невозможность оформить больничный

Жители Волгоградской области столкнулись с проблемой доступа к своим электронным больничным листам на портале «Госуслуги».
Сбой, как оказалось, затронул не только регион, но и всю страну.
По информации Волгоградского отделения Фонда социального страхования, на платформе проводятся технические работы, направленные на улучшение ее функциональности.
При этом обработка документов продолжается в штатном режиме.
Как только сбои будут устранены, данные о больничных листах станут вновь доступны для пользователей, заверили в ведомстве.