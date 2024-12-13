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В Новосибирске открыли подростковый центр «Угол»

13 декабря в Плющихинском микрорайоне Новосибирска открылся подростковый центр «Угол».

Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Это пространство предназначено для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, где они смогут проводить досуг. Открытие центра было анонсировано главой города Максимом Кудрявцевым в его Telegram-канале.

В микрорайоне проживает более пяти тысяч школьников старшего и среднего звена, и на данный момент дополнительные формы занятости для них ограничены внеурочной деятельностью в школах и домом детского творчества.

В «Уголе» предусмотрены зоны для отдыха и творческого развития. Здесь подростки смогут посещать арт-студию, заниматься театральным искусством, участвовать в мастер-классах, тренингах, квизах, а также получать психологическую поддержку и проводить время в игровых и событийных комнатах.

Это первое подобное пространство не только в Новосибирске, но и в России.