На Шакшинском мосту в Уфе снова ожидаются ограничения движения

На Шакшинском мосту в Уфе вновь ожидаются ограничения движения. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт сооружения. Для проведения испытаний проезд по мосту в обоих направлениях закроют с 22:00 15 декабря до 06:00 16 декабря.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.
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