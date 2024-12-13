Составлена первая детальная карта популяций южноафриканских гиппопотамов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экологи из ЮАР, Австралии и Великобритании составили первую детальную карту популяций гиппопотамов, обитающих на территории юга Африки, что позволило ученым выявить 12 наиболее крупных групп этих животных, численность особей в каждом из которых превышает 1 тыс. голов. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.
«Без понимания того, где живут гиппопотамы и как много особей присутствует в их популяциях, очень сложно разработать эффективные меры по их защите. Нам нужна централизованная база данных и координированные наблюдения для того, чтобы улучшить природоохранные меры, направленные на спасение от вымирания бегемотов, ключевых “экосистемных инженеров” юга Африки», — пояснила научный сотрудник Университета Лидса Ханна Лейси, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Для решения этой проблемы ученые подготовили детальную карту популяций гиппопотамов, обитающих в девяти странах Африки южнее Сахары. Для ее составления ученые проанализировали набор из двух сотен научных публикаций и результатов наблюдений, которые проводили профильные природоохранные ведомства и независимые научные коллективы в Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии, Свазиленде и ЮАР.
Ученые объединили и систематизировали эти разнородные результаты наблюдений, проводившихся как наблюдателями на поверхности Земли, так и при помощи различных автоматизированных дронов и камер на борту самолетов, и использовали их для составления пока самой полной базы данных, описывающих южноафриканские популяции бегемотов.
По текущим оценкам ученых, общая численность гиппопотамов в странах Африки южнее Сахары сейчас составляет порядка 87 тыс. особей, подавляющее большинство которых сосредоточено в двенадцати крупных ареалах обитания, в каждом из которых проживает больше тысячи особей этих крупных млекопитающих. Самый крупный из них находится в акватории замбийской реки Луангва, в водах которой проживает примерно 25 тыс. бегемотов.
При этом ученые обнаружили, что во многих предположительных ареалах обитания бегемотов на территории Анголы, Намибии и некоторых других стран юга Африки, которые упоминаются в официальных документах Международного союза по охране природы (IUCN), бегемоты уже отсутствуют. Это подчеркивает необходимость координированных наблюдений за их популяциями для уточнения угроз для существования бегемотов и проработки новых мер по их защите, подытожили ученые.
О бегемотах.
Бегемоты представляют собой самых крупных сухопутных млекопитающих Земли после слонов и носорогов. В прошлом они были распространены почти по всей территории Африки южнее Сахары, однако в результате деятельности человека их численность сократилась до примерно 115 — 130 тыс. особей к началу прошлого десятилетия. Сейчас выживанию бегемотов угрожает как браконьерская охота, так и различные природно-климатические факторы, связанные с глобальным потеплением и распространением новых болезней.