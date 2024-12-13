Составлена первая детальная карта популяций южноафриканских гиппопотамов

При этом ученые обнаружили, что во многих предположительных ареалах обитания бегемотов на территории Анголы, Намибии и некоторых других стран юга Африки, которые упоминаются в официальных документах Международного союза по охране природы (IUCN), бегемоты уже отсутствуют. Это подчеркивает необходимость координированных наблюдений за их популяциями для уточнения угроз для существования бегемотов и проработки новых мер по их защите, подытожили ученые.