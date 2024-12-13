Каким может быть график веерных отключений электричества в Молдове: Несколько часов без света зимой — еще то испытание, больше половины жителей страны останутся и без отопления

Как могут выглядеть веерные отключения в случае нехватки электроэнергии.
Общая нагрузка, которую можно отключить в системе: 120 МВт;
Количество блоков нагрузки: 12, каждая из которых может быть отключена с нагрузкой 10 МВт. Они обозначаются: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
Для упрощения принимается линейный профиль отключаемых нагрузок без учета сезонного деления;
Рассматриваемые временные периоды: три периода по 8 часов каждый:
— с 00:00 до 08:00,
— с 08:00 до 16:00,
— с 16:00 до 00:00.
Результат: графики отключений нагрузки составляются в зависимости от потребности в каждом периоде.
Рассматриваются три периода по 8 часов каждый.