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Каким может быть график веерных отключений электричества в Молдове: Несколько часов без света зимой — еще то испытание, больше половины жителей страны останутся и без отопления

Как могут выглядеть веерные отключения в случае нехватки электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Как могут выглядеть веерные отключения в случае нехватки электроэнергии.

Общая нагрузка, которую можно отключить в системе: 120 МВт;

Количество блоков нагрузки: 12, каждая из которых может быть отключена с нагрузкой 10 МВт. Они обозначаются: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

Для упрощения принимается линейный профиль отключаемых нагрузок без учета сезонного деления;

Рассматриваемые временные периоды: три периода по 8 часов каждый:

— с 00:00 до 08:00,

— с 08:00 до 16:00,

— с 16:00 до 00:00.

Результат: графики отключений нагрузки составляются в зависимости от потребности в каждом периоде.

Рассматриваются три периода по 8 часов каждый.

энергетика