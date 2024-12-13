В связи с продолжением работ на участке от дома 27 до дома 41 по улице Тарасова движение будет ограничено до 24 часов 28 декабря.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
В Челябинске продлили ограничение по улице Тарасова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В связи с продолжением работ на участке от дома 27 до дома 41 по улице Тарасова движение будет ограничено до 24 часов 28 декабря.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.