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В Челябинске продлили ограничение по улице Тарасова

В Челябинске продлили ограничение по улице Тарасова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В связи с продолжением работ на участке от дома 27 до дома 41 по улице Тарасова движение будет ограничено до 24 часов 28 декабря.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.