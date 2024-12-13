Стужа наступает: в выходные в Челябинской области похолодает до −25

В Челябинской области выходные начнутся со снегопадов, а затем ударят морозы.
В субботу 14 декабря в отдельных районах возможны метели. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит −4, −9 градусов.
В ночь на воскресенье резко похолодает. Столбики термометров рухнут до отметок в — 15, −20 градусов, а в горных и низинных районах — даже до −25.
Днем 15 декабря воздух прогреется лишь до −15, −10 градусов. Снег местами возможен, но он не будет сильным. А вот ветер не уляжется: по-прежнему возможны порывы до 14 метров в секунду.