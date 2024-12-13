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Стужа наступает: в выходные в Челябинской области похолодает до −25

В Челябинской области похолодает до −25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 80% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области выходные начнутся со снегопадов, а затем ударят морозы.

В субботу 14 декабря в отдельных районах возможны метели. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит −4, −9 градусов.

В ночь на воскресенье резко похолодает. Столбики термометров рухнут до отметок в — 15, −20 градусов, а в горных и низинных районах — даже до −25.

Днем 15 декабря воздух прогреется лишь до −15, −10 градусов. Снег местами возможен, но он не будет сильным. А вот ветер не уляжется: по-прежнему возможны порывы до 14 метров в секунду.