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В Таганроге начали демонтаж временного трубопровода на 1-й Котельной

В Таганроге приступили к демонтажу временного трубопровода на участке коллектора.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге специалисты местного водоканала начали демонтаж временного трубопровода на участке улицы 1-й Котельной от Дзержинского до Мало-Почтовой. Пост об этом в своем телеграм-канале опубликовала глава города Светлана Камбулова.

Речь идет о трубопроводе, предназначенном для отвода стоков.

— Идет перенос временных сетей на соседний участок. Канализационные стоки запущены по отремонтированному участку коллектора, — рассказала Светлана Камбулова.

Также по просьбе местных жителей сейчас готовят дополнительные мостики для перехода через трубопровод, проложенный на поверхности.

По словам Светланы Камбуловой, в настоящее время подрядчик продолжает работы по ремонту следующего участка коллектора на улице Мало-Почтовой.