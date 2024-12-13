В Таганроге начали демонтаж временного трубопровода на 1-й Котельной

В Таганроге специалисты местного водоканала начали демонтаж временного трубопровода на участке улицы 1-й Котельной от Дзержинского до Мало-Почтовой. Пост об этом в своем телеграм-канале опубликовала глава города Светлана Камбулова.
Речь идет о трубопроводе, предназначенном для отвода стоков.
— Идет перенос временных сетей на соседний участок. Канализационные стоки запущены по отремонтированному участку коллектора, — рассказала Светлана Камбулова.
Также по просьбе местных жителей сейчас готовят дополнительные мостики для перехода через трубопровод, проложенный на поверхности.
По словам Светланы Камбуловой, в настоящее время подрядчик продолжает работы по ремонту следующего участка коллектора на улице Мало-Почтовой.