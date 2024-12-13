В Севастополе на социальный хлеб цены поднимать не планируют

Город третий год субсидирует ООО «Царь Хлеб». 2025-й — не станет исключением. Социальные сорта хлеба также будут стоить 20 рублей, а вес буханок останется прежним — 750 граммов для «Формового» и 800 — для «Дарницкого». Купить их будет возможно во всех фирменных магазинах предприятия.