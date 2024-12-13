Пермские хирурги охладили пациентку до 24 градусов, чтобы спасти ей жизнь

Как рассказывает минздрав, сложная операция была необходима для 49-летней женщины, которая поступила в кардиологический диспансер с аневризмой. Заболевание локализовалось в восходящей части аорты и дуги аорты. При таком диагнозе жизнь человека находится под постоянной угрозой, так как аневризма может разорваться, что приведёт к летальному исходу. Женщине было необходимо протезирование.