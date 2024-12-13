Пермские хирурги охладили пациентку до 24 градусов, чтобы спасти ей жизнь

Хирурги Клинического кардиодиспансера в Перми охладили пациентку, чтобы спасти ей жизнь, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Как рассказывает минздрав, сложная операция была необходима для 49-летней женщины, которая поступила в кардиологический диспансер с аневризмой. Заболевание локализовалось в восходящей части аорты и дуги аорты. При таком диагнозе жизнь человека находится под постоянной угрозой, так как аневризма может разорваться, что приведёт к летальному исходу. Женщине было необходимо протезирование.
Сложность подобной операции заключалась в том, что проводить её было необходимо в «сухом поле». Во время работы аппарата искусственного кровообращения такую процедуру было невозможно провести, однако, без кровоснабжения мозг человека может умереть и за 5 минут.
Для проведения операции врачи использовали необычный подход. Было принято решение охладить тело пациентки, чтобы защитить внутренние органы. В этот момент кровь циркулировала только в головном мозге и у хирургов появилась возможность установить протез.
«Мы охладили пациентку до 24 градусов: таким образом, за счёт снижения температуры защитили её внутренние органы. Кровь нигде не циркулировала, кроме головного мозга. Затем, на протяжении 22 минут провели реконструкцию ответственной зоны. В ткани вшивался протез», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением диспансера, сердечно-сосудистый хирург Алексей Вронский.
Завершив вмешательство, врачи согрели организм до 36 градусов и восстановили кровобращение. Главврач пермского кардиодиспансера Кирилл Прохоров подчеркнул, что в операциях с аневризмой аорты самое большое значение имеет скорость операции. По сложности такая процедура не уступает пересадке сердца.
Спустя девять дней после наблюдения врачей, женщину выписали из медицинского учреждения.
Напомним, Пермский Клинический кардиологический диспансер — одно из основных учреждений здравоохранения региона, где обеспечивают методическую поддержку реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».