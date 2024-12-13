В Ростовской области эксперты обсудили новые подходы к инженерному образованию

Члены Попечительского совета ДГТУ обсудили новые сферы научно-производственного и образовательного сотрудничества с опорным вузом региона и современные подходы к инженерному образованию как инструменту научно-технологического развития региона и обеспечения суверенитета России. Заседание совета прошло 11 декабря на площадке стратегического партнера университета — ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, митрополит Ростовской и Новочеркасский Меркурий, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, представители региональной власти, бизнес-сообщества и промышленного сектора региона.
На открытии заседания Юрий Слюсарь отметил, что основная задача, которая сейчас стоит перед регионом, это создание возможностей для налаживания связей между вузами и бизнесом.
— Сейчас наш вуз совместно с бизнесом продолжает планомерно внедрять новую образовательную модель. Она предполагает соответствие содержания образовательных программ бакалавриата и специалитета реальным запросам технологических рынков, в том числе рынков будущего, — рассказал Бесарион Месхи.
Ректор пояснил, что на базе вуза создана инфраструктура, ориентированная на реальные производственные задачи в области цифровых технологий.
В рамках заседания председатель Попечительского совета ДГТУ, председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди поделился итогами совместной работы.
— Коллективу вуза и членам Попечительского совета удалось многое сделать. В настоящее время вуз обладает самой крупной в регионе докторантурой и аспирантурой. В 2022 году вуз стал уполномоченным региональным центром Минобрнауки России по переподготовке ректоров, их управленческих команд и преподавательского состава вузов новых регионов страны, — подчеркнул Иван Саввиди.
Также участники заседания Попечительского совета обсудили направления синхронизации долгосрочной программы развития вуза до 2030 года с интересами регионального бизнеса и стратегией развития Ростовской области.