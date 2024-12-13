В Ростовской области эксперты обсудили новые подходы к инженерному образованию

— Коллективу вуза и членам Попечительского совета удалось многое сделать. В настоящее время вуз обладает самой крупной в регионе докторантурой и аспирантурой. В 2022 году вуз стал уполномоченным региональным центром Минобрнауки России по переподготовке ректоров, их управленческих команд и преподавательского состава вузов новых регионов страны, — подчеркнул Иван Саввиди.