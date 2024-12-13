THR: в США нашли неизданные записи Майкла Джексона

По ее информации, треки были записаны до выхода в свет альбома Dangerous (1991), между 1989 и 1991 годами. 56-летний Грегг Масгроув, обнаруживший коллекцию, рассказал изданию, что узнал о складе от своего знакомого, купившего помещение. По словам американца, склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. «Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен просочились в Сеть. Пара из них даже увидела свет», — отмечает он.