THR: в США нашли неизданные записи Майкла Джексона

По ее информации, треки были записаны до выхода в свет альбома Dangerous (1991), между 1989 и 1991 годами. 56-летний Грегг Масгроув, обнаруживший коллекцию, рассказал изданию, что узнал о складе от своего знакомого, купившего помещение. По словам американца, склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. «Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен просочились в Сеть. Пара из них даже увидела свет», — отмечает он.
Как пишет The Hollywood Reporter, на одну из пленок попала запись беседы Джексона и, предположительно, Лорена. «Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал, — признается Масгроув. — “Услышать, как Майкл Джексон в действительности разговаривает и шутит, это было очень круто”.
Газета отмечает, что среди неизданных треков есть песня под названием Don’t Believe It, которая, вероятно, стала своеобразным ответом на порочащие слухи о Джексоне, циркулировавшие в СМИ в 1990-е годы. Одной из самых захватывающих песен в коллекции издание называет запись Truth on Youth, в которой певец читает рэп вместе с исполнителем LL Cool J.
Масгроув рассказал, что обратился с находкой к владельцам авторских прав на произведения Джексона, однако они по неизвестным причинам отказались покупать кассеты. По этой причине калифорниец планирует в ближайшее время предложить коллекцию на продажу четырем аукционным домам.
Майкл Джексон родился в 1958 году в многодетной темнокожей семье. С пяти лет он выступал со своими братьями в составе ритм-энд-блюзовой группы Jackson 5. Всемирную известность Джексону принес альбом Off the Wall 1979 года. Джексон умер в 2009 году от остановки сердца, вызванной передозировкой обезболивающих средств. Его личный врач Конрад Мюррей был обвинен в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам лишения свободы.