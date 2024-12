THR: в США нашли неизданные записи Майкла Джексона

Газета отмечает, что среди неизданных треков есть песня под названием Don’t Believe It, которая, вероятно, стала своеобразным ответом на порочащие слухи о Джексоне, циркулировавшие в СМИ в 1990-е годы. Одной из самых захватывающих песен в коллекции издание называет запись Truth on Youth, в которой певец читает рэп вместе с исполнителем LL Cool J.