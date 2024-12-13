Сутки в холодной воде пролежала пожилая жительница Крыма

Сутки в холодной воде пролежала 76-летняя крымчанка. Ее спасли неравнодушная подруга и полицейский, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МВД республики.
К стражам порядка обратилась жительница Сакского района. Она рассказала, что ее пожилая знакомая из соседнего села не выходит на связь, хотя раньше они общались ежедневно.
Проверить ситуацию отправился старший лейтенант полиции Максим Нурузбаев. Дверь никто не открывал. Полицейский решил проверить, не случилась ли беда. Попасть в квартиру удалось с помощью сотрудников местной коммунальной службы.
Оказалось, что женщина потеряла сознание, когда принимала горячую ванну. Очнувшись, она не смогла встать и позвать на помощь. В остывшей воде пенсионерка пролежала более суток.
Участковый вызвал скорую помощь и помог женщине одеться. Благодаря вовремя полученной медпомощи, крымчанка выжила. Ее дочь, живущая в другом городе, попросила отметить роль полицейского в спасении матери.
«За добросовестное исполнение служебных обязанностей, разумную инициативу, оперативность, профессионально грамотные действия старшему лейтенанту полиции Максиму Нурузбаеву, объявлена благодарность», — уточнили в МВД Крыма.