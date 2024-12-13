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В Джанкое отключили свет

Джанкой частично остался без электричества 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 декабря, Джанкой частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В Джанкое произошло аварийное отключение. Из-за этого город частично остался без света.

«Работает аварийная бригада», — говорится в сообщении.

Планируется, что энергоснабжение восстановят в течение трех часов.

Напомним, в результате аварии на сетях в трех муниципалитетах Крыма произошло частичное отключение электроэнергии. В Джанкойском районе без света остались жители села Овощное, а также населенных пунктов Калининское и Коммунары в Красногвардейском районе. В Бахчисарайском районе без электричества остались Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное.

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