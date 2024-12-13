В Джанкое отключили свет

Напомним, в результате аварии на сетях в трех муниципалитетах Крыма произошло частичное отключение электроэнергии. В Джанкойском районе без света остались жители села Овощное, а также населенных пунктов Калининское и Коммунары в Красногвардейском районе. В Бахчисарайском районе без электричества остались Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное.