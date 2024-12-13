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Собянин: мост через Москву-реку у Берегового проезда завершат осенью 2025 г

МОСКВА, 13 дек — РИА Недвижимость. Мост через Москву-реку между Береговым проездом и Шелепихинской набережной планируют завершить в сентябре-октябре 2025 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«Сооружаем большой мост через Москву-реку в районе Шелепихинской набережной. Мост улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Сегодня закончили надвижку основных конструкций моста. В целом должны сдать в эксплуатацию сентябре-октябре следующего года», — сказал мэр.

Как доложил Собянину исполнительный директор дивизиона АО «Дороги и мосты» Нацпроектстроя, выступающего генподрядчиком объекта, Михаил Григорьев, мост абсолютно улучшит транспортную развязку своего района. Строители рассчитывают сдать объект в эксплуатацию в августе-сентябре следующего года.

Мост длиной 315 метров с шестью полосами движения в обоих направлениях и двумя пешеходными тротуарами соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Как сообщается в материалах столичной мэрии, он позволит избавиться от перепробега автотранспорта до 2,7 километра и сократит время в пути в среднем на 8 минут. Кроме того, создается дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.

Строительство моста было начато в январе 2023 года. В декабре 2024 года была успешно завершена надвижка арочного пролетного строения. По данным столичной мэрии, строительная готовность объекта составляет 53%.

Всего в рамках проекта проложат 2,1 километра дорог. Помимо моста, возведут три эстакады: в сторону Национального космического центра и два съезда на проектируемый проезд № 2017. Также предусмотрен разворотный съезд с моста в сторону Шелепихинской набережной. Около 700 метров прилегающих улиц и дорог будет реконструировано.

строительство
Собянин Сергей