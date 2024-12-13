Собянин: мост через Москву-реку у Берегового проезда завершат осенью 2025 г

Мост длиной 315 метров с шестью полосами движения в обоих направлениях и двумя пешеходными тротуарами соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Как сообщается в материалах столичной мэрии, он позволит избавиться от перепробега автотранспорта до 2,7 километра и сократит время в пути в среднем на 8 минут. Кроме того, создается дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.