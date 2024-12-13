В Ростовской области выбрали лучших муниципальных чиновников 2024 года

В Ростовской области подвели итоги конкурса среди муниципальных служащих. Распоряжение с именами победителей было опубликовано на портале правовой информации 12 декабря.
Как оказалось, звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» присвоили в трех номинациях.
На уровне городского округа отметили:
— Дмитрия Берекчиева (заместителя главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону);
— Ольгу Слуцкую (заместителя директора департамента труда и социального развития администрации Волгодонска);
— Ольгу Самарскую (главного специалиста отдела социальной помощи на основании социальных контрактов департамента труда и социального развития администрации Шахт);
На уровне муниципального района лучшими стали:
— Ольга Лазарева (ведущий специалист по оказанию адресной социальной помощи управления социальной защиты населения администрации Песчанокопского района);
— Антон Селиванов (начальник отдела по делам молодежи администрации Азовского района);
— Николай Афанасьев (заведующий отделом культуры администрации Целинского района);
На уровне поселения отметили:
— Ольгу Зуб (заведующую сектором имущественных и земельных отношений администрации Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района);
— Антона Иванова (заместителя главы администрации Морозовского городского поселения Морозовского района);
— Игоря Семикова (заместителя главы администрации Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района).
Победителям конкурса вручат нагрудные знаки и дипломы.