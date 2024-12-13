Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области выбрали лучших муниципальных чиновников 2024 года

Лучших муниципальных чиновников отметили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подвели итоги конкурса среди муниципальных служащих. Распоряжение с именами победителей было опубликовано на портале правовой информации 12 декабря.

Как оказалось, звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» присвоили в трех номинациях.

На уровне городского округа отметили:

— Дмитрия Берекчиева (заместителя главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону);

— Ольгу Слуцкую (заместителя директора департамента труда и социального развития администрации Волгодонска);

— Ольгу Самарскую (главного специалиста отдела социальной помощи на основании социальных контрактов департамента труда и социального развития администрации Шахт);

На уровне муниципального района лучшими стали:

— Ольга Лазарева (ведущий специалист по оказанию адресной социальной помощи управления социальной защиты населения администрации Песчанокопского района);

— Антон Селиванов (начальник отдела по делам молодежи администрации Азовского района);

— Николай Афанасьев (заведующий отделом культуры администрации Целинского района);

На уровне поселения отметили:

— Ольгу Зуб (заведующую сектором имущественных и земельных отношений администрации Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района);

— Антона Иванова (заместителя главы администрации Морозовского городского поселения Морозовского района);

— Игоря Семикова (заместителя главы администрации Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района).

Победителям конкурса вручат нагрудные знаки и дипломы.