В Екатеринбурге каток на площади 1905 года проработает до конца февраля

Предположительно, каток на площади 1905 года проработает до конца февраля. Об этом во время торжественного приема, посвященного Дню волонтёра, на котором присутствовал журналист «КП-Екатеринбург», сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Он добавил, что сейчас разрабатывается программа лояльности, согласно которой в будние дни будет возможен бесплатный вход на лёд со своими коньками.
Алексей Орлов предложил протестировать лёд на катке на площади перед официальным открытием и шоу Ильи Авербуха. Мэр Екатеринбурга пообещал лично надеть коньки и прокатиться.
— Родилась такая идея. Учитывая количество любителей катания на коньках, надо протестировать лёд. Призываю 20 декабря сделать тестовое катание на катке, — заявил градоначальник.
Праздничное открытие катка на площади планируется на 21 декабря. Илья Авербух вместе с олимпийскими чемпионами представит свое ледовое шоу прямо на открытом воздухе.
Напомним, площадь катка составит около 3500 тысяч метров.