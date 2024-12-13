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В Екатеринбурге каток на площади 1905 года проработает до конца февраля

Каток на площади 1905 года проработает до конца февраля.

Источник: Комсомольская правда

Предположительно, каток на площади 1905 года проработает до конца февраля. Об этом во время торжественного приема, посвященного Дню волонтёра, на котором присутствовал журналист «КП-Екатеринбург», сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он добавил, что сейчас разрабатывается программа лояльности, согласно которой в будние дни будет возможен бесплатный вход на лёд со своими коньками.

Алексей Орлов предложил протестировать лёд на катке на площади перед официальным открытием и шоу Ильи Авербуха. Мэр Екатеринбурга пообещал лично надеть коньки и прокатиться.

— Родилась такая идея. Учитывая количество любителей катания на коньках, надо протестировать лёд. Призываю 20 декабря сделать тестовое катание на катке, — заявил градоначальник.

Праздничное открытие катка на площади планируется на 21 декабря. Илья Авербух вместе с олимпийскими чемпионами представит свое ледовое шоу прямо на открытом воздухе.

Напомним, площадь катка составит около 3500 тысяч метров.

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