МО РФ и Минобрнауки договорились о создании научно-клинического консорциума

Цивилева поблагодарила Минобрнауки за взаимодействие и уточнила, что несколько тысяч военнослужащих — участников СВО, получившие в том числе тяжелые ранения, обучаются в вузах для получения тех специальностей, которые помогут им реализоваться в будущем. «Сегодня мы видим колоссальный потенциал во взаимодействии Минобороны и гражданской медицины. Это позволяет более эффективно помогать нашим защитникам, военнослужащим, максимально восстановить их и здоровье, и потенциал. В соответствии с решением президента Российской Федерации к лечению и реабилитации раненных бойцов сейчас уже активно привлекаются медицинские организации Минздрава, ФМБА, Минобрнауки и субъектов РФ. Уже сейчас мы видим, что обоюдное повышение квалификации дает плоды в виде повышения общего уровня профессионализма наших врачей, а от этого выигрывают все», — отметила замминистра обороны.