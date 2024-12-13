МО РФ и Минобрнауки договорились о создании научно-клинического консорциума

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минобороны и Минобрнауки России договорились о создании научно-клинического консорциума с участием Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Учреждения будут совместно заниматься исследованиями и внедрением новейших разработок для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой.
Как сообщили в российском военном ведомстве, соглашение о взаимодействии подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Подписи под договором о создании консорциума поставили директор Центра академика Петровского, академик РАН Константин Котенко и начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов. В МО РФ отметили, что «Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, главный военный клинический госпиталь имени Бурденко и целый ряд других учреждений будут совместно заниматься исследованиями и внедрением новейших разработок в практику лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой».
«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии между двумя министерствами, в рамках которого будет создан научно-клинический консорциум. Передовые достижения отечественной медицинской науки и новейшие методы будут применяться для лечения и восстановления участников специальной военной операции, — сказал Фальков. — Хочу выразить особую благодарность Министерству обороны».
Взаимодействие ведомств.
Цивилева поблагодарила Минобрнауки за взаимодействие и уточнила, что несколько тысяч военнослужащих — участников СВО, получившие в том числе тяжелые ранения, обучаются в вузах для получения тех специальностей, которые помогут им реализоваться в будущем. «Сегодня мы видим колоссальный потенциал во взаимодействии Минобороны и гражданской медицины. Это позволяет более эффективно помогать нашим защитникам, военнослужащим, максимально восстановить их и здоровье, и потенциал. В соответствии с решением президента Российской Федерации к лечению и реабилитации раненных бойцов сейчас уже активно привлекаются медицинские организации Минздрава, ФМБА, Минобрнауки и субъектов РФ. Уже сейчас мы видим, что обоюдное повышение квалификации дает плоды в виде повышения общего уровня профессионализма наших врачей, а от этого выигрывают все», — отметила замминистра обороны.
Она уточнила, что за короткие сроки уже достигнуты значительные успехи, «это результаты совместной работы». Специалисты Минобороны и Минобрнауки уже создали целый ряд технологий и медицинских изделий для оказания первой медицинской помощи, тактической медицины, остановки кровотечений, иммобилизации, современные стержневые системы внешней фиксации переломов, многие из которых не имеют аналогов в мире.
В Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко активно разрабатываются и создаются комплексные технологии замещения обширных постогнестрельных дефектов органов и тканей на основе биоинженерии и клеточных технологий. Кроме того, развивается и совершенствуется направление медико-психологической и социальной реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Появились инновационные методы протезирования конечностей в сочетании с передовыми методиками реабилитации, позволяющие в короткие сроки добиться максимально полного восстановления функциональных возможностей военнослужащих для возвращения к службе в ВС РФ.