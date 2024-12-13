На трех уфимских перекрестках для снижения заторов на улице Комсомольской изменят схему движения

С завтрашнего дня, 14 декабря, в Уфе изменят схему движения на трех перекрестках. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Чтобы снизить заторы в часы пик и увеличить пропускную способность на улице Комсомольской, на перекрестках с бульваром Саид-Галиева и Архитектора Рехмукова установят знаки «Движение направо» и изменят режимы работы светофоров.
То есть, при подъеме с улице Архитектора Рехмукова и спуске с бульвара Саид-Галиева Комсомольскую поворот налево теперь будет запрещен.
Власти города просят водителей учитывать вводимые изменения и проявлять внимательность на дорогах.
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