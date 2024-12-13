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Три района Ростова частично остались без воды из-за порывов на коммуникациях

Жители ряда улиц в Ростове остались без воды до вечера 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Три района Ростова-на-Дону частично остались без воды из-за порывов на коммуникациях. Об этом 13 декабря сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

Порывы произошли на проспекте Шолохова, улице Фурмановской и в переулке Оружейном. В связи с этим холодная вода ограничена в границах:

— Шолохова, Бакинский, Упорный, Кривошлыковский, Коммунаров;

— Фурмановская, Оренбургский, Евдокимова, Грузинский;

— Оружейный, Коблова, Атаманская, Еременко.

Сейчас ремонт ведут специалисты «АО Ростовводоканал». Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 13 декабря.