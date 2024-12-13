Три района Ростова частично остались без воды из-за порывов на коммуникациях

Три района Ростова-на-Дону частично остались без воды из-за порывов на коммуникациях. Об этом 13 декабря сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
Порывы произошли на проспекте Шолохова, улице Фурмановской и в переулке Оружейном. В связи с этим холодная вода ограничена в границах:
— Шолохова, Бакинский, Упорный, Кривошлыковский, Коммунаров;
— Фурмановская, Оренбургский, Евдокимова, Грузинский;
— Оружейный, Коблова, Атаманская, Еременко.
Сейчас ремонт ведут специалисты «АО Ростовводоканал». Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 13 декабря.