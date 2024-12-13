Поезда к белорусскому Деду Морозу начинают курсировать с 13 декабря

Пассажиров новогоднего поезда ждет встреча не только с пущанским Дедом Морозом, но и «железнодорожным», а также анимационная программа. Кстати, особенность путешествия в том, что участники тура из поездки вернутся в Минск на том же поезде и на тех же местах, на которых отправились в Брест.