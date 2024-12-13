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Поезда к белорусскому Деду Морозу начинают курсировать с 13 декабря

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога запускает праздничный маршрут из Минска в поместье Деда Мороза, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Sputnik.by

В этом сезоне новогодние поезда, состоящие из купейных вагонов, будут отправляться из белорусской столицы 13, 20, 24 декабря 2024 года, а также 6 и 10 января 2025-го в 22:45. Прибытие в Брест на следующий день в 7:50.

С брестского вокзала туристов будут доставлять в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. Путешественники проведут там целый день и вечером отправятся обратно домой. В пуще гости посетят дом Деда Мороза и терем Снегурочки, увидят Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря и смогут загадать желания на поляне Двенадцати Месяцев.

Посетителей угостят пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах. Для них также проведут фото-сафари по территории нацпарка с посещением зоовольера и экскурсию в музей природы.

Из Бреста в Минск поезда отправятся 14, 21 и 25 декабря, а также 7 и 11 января в 17:56. Прибытие в Минск — в 22:20 14 декабря, в остальные дни в 22:18.

Пассажиров новогоднего поезда ждет встреча не только с пущанским Дедом Морозом, но и «железнодорожным», а также анимационная программа. Кстати, особенность путешествия в том, что участники тура из поездки вернутся в Минск на том же поезде и на тех же местах, на которых отправились в Брест.

Доппоезда на праздники

Ранее стало известно, что на новогодние и рождественские праздники увеличат количество поездов между Беларусью и Россией. Добавочных составов будет более 30.

Однако из данных систем онлайн-продаж РЖД и БЖД следует, что все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в белорусскую столицу на 28—30 декабря уже раскуплены. На другие дни места пока еще есть.

туризм и отдых