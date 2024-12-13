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Сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в яму в Воложинском районе

Лошадь провалилась в узкую яму в Ивенце, хозяин вызвал МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Воложинском районе спасатели достали из ямы лошадь, рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 12 декабря в агрогородке Ивенец Воложинского района. Сельчанин позвонил спасателем и сообщил, что его лошадь провалилась в узкую яму.

Сотрудникам МЧС потребовались буксировочные тросы и спецтехника, чтобы извлечь животное на поверхность. Спасенную лошадь передали фермеру, она не получила травм.

Также в Минске грузчик лишил наследства соседа по коммуналке.

А еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.