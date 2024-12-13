В Ростовской области вводится новый график движения поездов

Обновленное расписание, рассчитанное на ближайшие три года, начнет действовать с 15 декабря.
В рамках нового расписания запланировано курсирование 136,5 пар пригородных поездов по 46 маршрутам по всей стране, из которых 73 пары будут обслуживать Ростовскую область.
Что касается электричек, то для ряда пригородных маршрутов, таких как «Таганрог — Ростов», появятся новые остановки на станциях Михайловка, Хапры и 1330 км.
Важно отметить, что обновление графиков поездов на территории России проводится ежегодно в второе воскресенье декабря. Однако в этом году новое расписание будет действовать на протяжении трех лет: с 2024 по 2027 годы.
Пассажиры могут ознакомиться с обновленным расписанием и тарифами на проезд на официальном сайте АО «СКППК», через приложение «РЖД пассажирам», а также в кассах пригородного движения.