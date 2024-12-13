На Кубани участникам СВО передали незаконные земельные участки. Глава района объяснил, как это исправят

Ошибочное решение было принято в прошлом году в Крымском районе Краснодарского края, где участникам специальной военной операции подарили земельные участки, сформированные незаконно. Глава муниципалитета Сергей Лесь рассказал, что районные власти работают над исправлением ситуации.
«26 героям дали ложную надежду. Конечно, нельзя было так это оставлять. Это наши герои, наши земляки», — написал он в своем телеграм-канале.
Сергей Лесь заверил, что каждый из обманутых участников СВО получит участок — не 3 сотки, а от 5 до 9 соток в зависимости от участков, которые уже сформированы в хуторе Горно-Веселом Молдаванского сельского поселения.
«26 земельных участков будут выданы. И этот вопрос будет закрыт. Это наша обязанность — восстановить справедливость и поблагодарить наших героев за их подвиги», — отметил глава района.
Он также рассказал, что формируется еще один массив из 30 участков, которые также будут распределены между участниками СВО. Эта работа будет продолжаться и впредь.
В Крымском районе также продолжают распределять землю многодетным семьям. До конца текущего года им выдадут 125 участков, а в первом квартале следующего — еще 150.