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В Уфе меняют схему движения автомобилей на Комсомольской

В Уфе с 14 декабря при подъеме на улицу Комсомольскую с улицы Архитектора Рехмукова и спуске с бульвара Саид-Галиева запретят поворот налево, информирует мэрия столицы. По Саид-Галиева и Рехмукова уже установили знаки «Движение направо». Также здесь изменился режим работы светофоров.

Источник: Башинформ

Как пояснили в городской администрации, это сделано для уменьшения заторов в часы пик и повышения пропускной способности.

«Автомобилистов просят учитывать вводимые изменения и быть внимательными на дорогах».

призвали власти Уфы.