В Уфе меняют схему движения автомобилей на Комсомольской

В Уфе с 14 декабря при подъеме на улицу Комсомольскую с улицы Архитектора Рехмукова и спуске с бульвара Саид-Галиева запретят поворот налево, информирует мэрия столицы. По Саид-Галиева и Рехмукова уже установили знаки «Движение направо». Также здесь изменился режим работы светофоров.