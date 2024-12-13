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Житель Новогрудка принес в милицию старинный револьвер, пригодный для стрельбы

Житель Новогрудка нашел 130-летний револьвер с патронами в гараже и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Новогрудке в милицию горожанин заявил о наличии у него старинного револьвера, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Так, 47-летний новогрудчанин заявил, что нашел в гараже в деревне Куровичи револьвер и патроны. Находка была найдена в сельском доме его родственника, который умер еще в 2008 году.

Экспертиза показала, что в найденный заводской 7,62-миллиметровый револьвер системы Нагана вносились изменения. Специалист отнес револьвер к категории ручного стрелкового гладкоствольного огнестрельного оружия. На экспертизу револьвер поступил в пригодном для стрельбы состоянии, также пригодны для стрельбы и сданные три патрона.

Известно, что подобные револьверы бельгийского оружейника Нагана появились в конце XIX века. Такое оружие ставили на вооружение армий России, Швеции, Австрии и других стран.

Новогрудская милиция проводит проверку.

Еще спасатели МЧС достали лошадь, которая провалилась в узкую яму в Ивенце.

Также в Минске грузчик лишил наследства соседа по коммуналке.

А минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.