Житель Новогрудка принес в милицию старинный револьвер, пригодный для стрельбы

В Новогрудке в милицию горожанин заявил о наличии у него старинного револьвера, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
Так, 47-летний новогрудчанин заявил, что нашел в гараже в деревне Куровичи револьвер и патроны. Находка была найдена в сельском доме его родственника, который умер еще в 2008 году.
Экспертиза показала, что в найденный заводской 7,62-миллиметровый револьвер системы Нагана вносились изменения. Специалист отнес револьвер к категории ручного стрелкового гладкоствольного огнестрельного оружия. На экспертизу револьвер поступил в пригодном для стрельбы состоянии, также пригодны для стрельбы и сданные три патрона.
Известно, что подобные револьверы бельгийского оружейника Нагана появились в конце XIX века. Такое оружие ставили на вооружение армий России, Швеции, Австрии и других стран.
Новогрудская милиция проводит проверку.
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