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Жители Волгограда не получат 31 декабря официальный выходной

В Госдуме отклонили законопроект о признании 31 декабря нерабочим днем.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума РФ накануне отклонила предложение фракции ЛДПР об изменениях в праздничном календаре, которым 31 предлагали сделать постоянным выходным. В результате предновогодний день останется рабочим для всех россиян, включая жителей Волгограда. Но не в ближайшие два года.

Законопроект предполагал, что дни с 31 декабря по 6 января станут новогодними каникулами на постоянной основе. Депутаты это решение не поддержали.

Но расстраиваться волгоградцам не стоит. В 2024 году 30 и 31 декабря будут выходными днями. Правда, до этого будет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. В 2025 году 31 декабря тоже является выходным днем.