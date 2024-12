Снуп Догг сыграет главную роль в фильме Люка Бессона

Хип-хоп-артист Снуп Догг исполнит главную роль в научно-фантастической ленте французского режиссера Люка Бессона The Last Man. Также он выступит сопродюсером картины. Известно, что сюжет фильма напоминает «Планету обезьян» (2001), а его название может быть связано с треком рэпера Last Man Standing (2009).