Снуп Догг сыграет главную роль в фильме Люка Бессона

Хип-хоп-артист Снуп Догг исполнит главную роль в научно-фантастической ленте французского режиссера Люка Бессона The Last Man. Также он выступит сопродюсером картины. Известно, что сюжет фильма напоминает «Планету обезьян» (2001), а его название может быть связано с треком рэпера Last Man Standing (2009).
Снуп Догг и Бессон уже работали вместе над фильмом «Артур и минипуты» (2006), где музыкант озвучил персонажа по имени Макс, уточняет Variety. Режиссер признался, что любит творчество артиста еще со времен трека «Who Am I (What’s My Name)?» (1993). Исполнитель добавил, что захотел посотрудничать с Люком, когда посмотрел его проект «Профессионал» (1994).
Ранее стало известно, что Снуп озвучит мультфильм «Пьер ястреб-голубь» вместе с will.i.am.