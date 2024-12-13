В 2025 году кириллическому домену .РФ исполняется 15 лет

Но юбилей — это не только повод для бравурных отчетов, но и возможность обратить внимание на имеющиеся проблемы с универсальным принятием. С момента появления в сети интернационализированных доменов достаточно остро стоит вопрос обеспечения универсального принятия, когда все продукты и сервисы в интернете одинаково и без проблем работают как с латинскими доменными именами и почтовыми адресами, так и с интернационализированными. В нашей стране есть примеры сервисов, которые умеют работать с кириллицей, но остается немало ПО, которое до сих не полностью поддерживает кириллические доменные имена и почтовые адреса.