Как граждане Молдовы будут ездить в Европу с 1 января 2025, после вступления Румынии в Шенген: Все, что надо знать, — плюсы и минусы

Это означает отмену пограничного контроля на границах между Румынией и Болгарией, а также Румынией и Венгрией.
Тут ставим плюс.
Появятся дополнительные проверки, что может увеличить время ожидания на пограничных пунктах, особенно в периоды высокого потока путешественников.
Тут ставим минус.
НЕ ЗАБУДЬТЕ!
— Убедитесь в действительности биометрического паспорта, чтобы воспользоваться безвизовым режимом поездок в ЕС;
— Проверьте, чтобы срок действия паспорта был не менее 6 месяцев с даты запланированной поездки;
— Ознакомьтесь с официальными источниками информации о требованиях для поездок и пребывания в Шенгенской зоне;
— Планируйте поездки в периоды с меньшей загруженностью, чтобы сократить время ожидания;
— Проверяйте информацию о движении на границе на официальной странице Пограничной полиции или на сайте полиции Румынии, либо позвонив на горячую линию;
— Подготовьте заранее документы, которые подтверждают цель вашей поездки.