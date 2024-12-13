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Как граждане Молдовы будут ездить в Европу с 1 января 2025, после вступления Румынии в Шенген: Все, что надо знать, — плюсы и минусы

Совет ЕС утвердил решение о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Это означает отмену пограничного контроля на границах между Румынией и Болгарией, а также Румынией и Венгрией.

Тут ставим плюс.

Появятся дополнительные проверки, что может увеличить время ожидания на пограничных пунктах, особенно в периоды высокого потока путешественников.

Тут ставим минус.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!

— Убедитесь в действительности биометрического паспорта, чтобы воспользоваться безвизовым режимом поездок в ЕС;

— Проверьте, чтобы срок действия паспорта был не менее 6 месяцев с даты запланированной поездки;

— Ознакомьтесь с официальными источниками информации о требованиях для поездок и пребывания в Шенгенской зоне;

— Планируйте поездки в периоды с меньшей загруженностью, чтобы сократить время ожидания;

— Проверяйте информацию о движении на границе на официальной странице Пограничной полиции или на сайте полиции Румынии, либо позвонив на горячую линию;

— Подготовьте заранее документы, которые подтверждают цель вашей поездки.

ЕС
туризм и отдых