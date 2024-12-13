Открытие ученых РФ и Ирландии ускорит разработку сверхбыстрой магнитной памяти

Как отмечают Титов и его коллеги, разработка быстродействующих устройств на базе магнитных материалов требует понимания, как эти вещества взаимодействуют с высокочастотными переменными магнитными полями. Это связано с тем, что перемены в свойствах магнитных материалов при приложении к ним внешних полей происходят не мгновенным образом, при этом характер этих сдвигов зависит от текущего состояния объекта.