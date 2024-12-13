275 спецмашин вышли на расчистку трасс в Волгоградской области

Сейчас специалисты продолжают расчистку трасс, движение обеспечено в штатном режиме. Мониторинг обстановки проводится круглосуточно. Специалисты дорожных служб региона применили 5465 тонн реагентов, сообщает облкомдортранс.
На федеральных трассах в Волгоградской области для обеспечения безопасного проезда использовали свыше 3300 тонн песко-соляной смеси. Принятые меры позволили оперативно устранить последствия осадков, работа продолжается.
Добавим, что в Волгоградской области для обработки дорог подготовили 436 единиц техники и около 230 тыс. тонн реагентов. На региональных трассах водители могут переждать непогоду на 31 специально обустроенной площадке.
На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач по подготовке к осложнению погодных условий. На регулярной основе в регионе проводятся учения и тренировки, которые позволяют добиться существенных результатов в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС. Так, алгоритм действий при проведении спасательных работ на трассах в зимний сезон отработан в Среднеахтубинском районе.