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275 спецмашин вышли на расчистку трасс в Волгоградской области

Наиболее интенсивные работы за минувшие сутки в связи со снегопадом велись в Алексеевском, Нехаевском и Урюпинском районах.

Сейчас специалисты продолжают расчистку трасс, движение обеспечено в штатном режиме. Мониторинг обстановки проводится круглосуточно. Специалисты дорожных служб региона применили 5465 тонн реагентов, сообщает облкомдортранс.

На федеральных трассах в Волгоградской области для обеспечения безопасного проезда использовали свыше 3300 тонн песко-соляной смеси. Принятые меры позволили оперативно устранить последствия осадков, работа продолжается.

Добавим, что в Волгоградской области для обработки дорог подготовили 436 единиц техники и около 230 тыс. тонн реагентов. На региональных трассах водители могут переждать непогоду на 31 специально обустроенной площадке.

На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач по подготовке к осложнению погодных условий. На регулярной основе в регионе проводятся учения и тренировки, которые позволяют добиться существенных результатов в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС. Так, алгоритм действий при проведении спасательных работ на трассах в зимний сезон отработан в Среднеахтубинском районе.

ЖКХ