275 спецмашин вышли на расчистку трасс в Волгоградской области

На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач по подготовке к осложнению погодных условий. На регулярной основе в регионе проводятся учения и тренировки, которые позволяют добиться существенных результатов в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС. Так, алгоритм действий при проведении спасательных работ на трассах в зимний сезон отработан в Среднеахтубинском районе.