Региональный аптечный склад создали в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подписал постановление о создании в Воронежской области казенного предприятия «Региональный аптечный склад». Учреждение будет размещено в Коминтерновском районе на Загородной улице. Документ опубликовали на портале органов власти Воронежской области в пятницу, 13 декабря.
В числе основных видов деятельности Регионального аптечного склада:
- оптовая торговля лекарствами и препаратами, в том числе сильнодействующими средствами и ядовитыми веществами, медицинскими изделиями и техникой;
- хранение лекарственных средств и препаратов;
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- приобретение, хранение и перевозка этилового спирта;
- услуги по монтажу и ремонту медицинского оборудования;
- проведение производственной практики студентов-фармацевтов.
В пресс-службе правительства Воронежской области пояснили, что межведомственной рабочей группой был разработан план реформирования организации льготного лекарственного обеспечения путем реорганизации казенного предприятия «Воронежфармация» и создания Регионального аптечного склада. С января 2025 года аптечная сеть переходит в состав бюджетного учреждения «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств», также являющегося государственной структурой. Учреждение будет осуществлять функции хранения и отпуска льготных лекарственных препаратов.
— Особенностью реорганизации является перевод аптек в помещения, расположенные на территориях районных больниц и поликлиник Воронежа. Данная мера позволит повысить доступность и своевременность обеспечения жителей области льготными лекарственными препаратами. ФАПы будут реализовывать отпуск лекарственных препаратов, как и ранее, на основании Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», — рассказали в облправительстве.
Уточняется также, что перебои с льготными лекарственными препаратами в регионе случались в связи с тем, что «Воронежфармация» на текущий момент является финансово несостоятельной организацией — банкротом — и в полной мере не может выполнять свои функции. На основании этого было принято решение о реорганизации предприятия и передаче его функций двум госструктурам.
— Большей части сотрудников КП ВО «Воронежфармация» предложено перейти на работу в указанные организации в зависимости от специализации и профиля, — добавили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Воронежский государственный университет запустит фармацевтический исследовательский центр.