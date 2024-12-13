Региональный аптечный склад создали в Воронежской области

Уточняется также, что перебои с льготными лекарственными препаратами в регионе случались в связи с тем, что «Воронежфармация» на текущий момент является финансово несостоятельной организацией — банкротом — и в полной мере не может выполнять свои функции. На основании этого было принято решение о реорганизации предприятия и передаче его функций двум госструктурам.