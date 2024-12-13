Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шелест пообещал разобраться с пробками на мосту у Телецентра в Омске

Градоначальник анонсировал новые дополнительные меры.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал новые изменения в организации движения. В городской администрации продолжают искать решения с ситуацией на дорогах, сложившиейся из-за капремонта моста у Телецентра.

О дополнительных мерах борьбы с пробками Сергей Шелест рассказал в эфире программы «Хоценко о важном», на которой глава региона поднял вопрос с организацией движения в городе.

«Каждое обращение, поступившее в адрес губернатора Виталия Хоценко во время эфира, будет обязательно всесторонне рассмотрено. Уже дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений мэрии», — подчеркнул градоначальник.

Ранее мы писали, что омская мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками.