Сергей Шелест пообещал разобраться с пробками на мосту у Телецентра в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал новые изменения в организации движения. В городской администрации продолжают искать решения с ситуацией на дорогах, сложившиейся из-за капремонта моста у Телецентра.
О дополнительных мерах борьбы с пробками Сергей Шелест рассказал в эфире программы «Хоценко о важном», на которой глава региона поднял вопрос с организацией движения в городе.
«Каждое обращение, поступившее в адрес губернатора Виталия Хоценко во время эфира, будет обязательно всесторонне рассмотрено. Уже дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений мэрии», — подчеркнул градоначальник.
Ранее мы писали, что омская мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками.