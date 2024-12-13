Лукашенко спел в Минске популярную у студентов песню Пахмутовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к спевке студентов на Всебелорусском слете студотрядов в Минске, сообщает пресс-служба президента.
Так, во время мероприятия первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов предложил Александру Лукашенко поучаствовать в традиционной студотрядовской спевке и со всем залом спеть «Песню о тревожной молодости».
Белорусский президент пошутил, что исполнять песню вместе с народным артистом Владимиром Громовым, присутствующим в зале, будет очень непросто. Но и добавил, что если кто-то сфальшивит, то этого не будет слышно за хором голосов всех присутствующих.
После спевки Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Громова за прекрасное исполнение, а также заметил, что к исполнению песни присоединились все присутствующие.
— Что очень важно, я заметил: все начальники, министры, члены правительства — все пели, — отметил глава республики.
Напомним, что «Песня о тревожной молодости» является популярной советской песней, которую в 1958-м написала композитор Александра Пахмутова и поэт Лев Ошанин для кинокартины Федора Филиппова «По ту сторону». Фильм, снятый по одноименному роману Виктора Кина, рассказывает о непростой жизни советских комсомольцев в двадцатых годах.
В тексте песни есть такие строчки: «Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нету других забот!».
Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде.
И еще белорусская молодежь обратилась с просьбой к Лукашенко.