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Лукашенко спел в Минске популярную у студентов песню Пахмутовой

В Минске Лукашенко спел вместе со студентами «Песню о тревожной молодости».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к спевке студентов на Всебелорусском слете студотрядов в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Так, во время мероприятия первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов предложил Александру Лукашенко поучаствовать в традиционной студотрядовской спевке и со всем залом спеть «Песню о тревожной молодости».

Белорусский президент пошутил, что исполнять песню вместе с народным артистом Владимиром Громовым, присутствующим в зале, будет очень непросто. Но и добавил, что если кто-то сфальшивит, то этого не будет слышно за хором голосов всех присутствующих.

После спевки Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Громова за прекрасное исполнение, а также заметил, что к исполнению песни присоединились все присутствующие.

— Что очень важно, я заметил: все начальники, министры, члены правительства — все пели, — отметил глава республики.

Напомним, что «Песня о тревожной молодости» является популярной советской песней, которую в 1958-м написала композитор Александра Пахмутова и поэт Лев Ошанин для кинокартины Федора Филиппова «По ту сторону». Фильм, снятый по одноименному роману Виктора Кина, рассказывает о непростой жизни советских комсомольцев в двадцатых годах.

В тексте песни есть такие строчки: «Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нету других забот!».

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде.

И еще белорусская молодежь обратилась с просьбой к Лукашенко.